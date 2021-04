Covid-19, perché raramente può diventare serio nei bambini (Di giovedì 22 aprile 2021) È una realtà davvero rarissima. Ma ci sono casi in cui Covid-19 può diventare particolarmente preoccupante anche nei bambini, che più spesso non hanno quasi sintomi legati all’infezione da virus Sars-CoV-2 o comunque presentano disturbi simili a quelli del raffreddore o di una leggera influenza. A spiegare cosa accade in questa situazione sono gli esperti presenti al Congresso della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica (SIAIP). Il ruolo della genetica nella risposta A spiegare cosa può accadere in un numero piccolissimo di bambini che contraggono il virus è Luigi Notarangelo, Direttore del Laboratorio di Immunologia Clinica e Microbiologia dei NIH (National Institute of Health) americano, che ha approfondito proprio questo aspetto. “La nostra ipotesi di partenza era che alcuni dei soggetti che ... Leggi su dilei (Di giovedì 22 aprile 2021) È una realtà davvero rarissima. Ma ci sono casi in cui-19 puòparticolarmente preoccupante anche nei, che più spesso non hanno quasi sintomi legati all’infezione da virus Sars-CoV-2 o comunque presentano disturbi simili a quelli del raffreddore o di una leggera influenza. A spiegare cosa accade in questa situazione sono gli esperti presenti al Congresso della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica (SIAIP). Il ruolo della genetica nella risposta A spiegare cosa può accadere in un numero piccolissimo diche contraggono il virus è Luigi Notarangelo, Direttore del Laboratorio di Immunologia Clinica e Microbiologia dei NIH (National Institute of Health) americano, che ha approfondito proprio questo aspetto. “La nostra ipotesi di partenza era che alcuni dei soggetti che ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid perché Covid: Giannini, riaperture con rispetto regole e sicurezza Le imminenti riaperture dovranno avvenire "con il rispetto delle regole e con senso di responsabilità dei cittadini e sappiamo che non è semplicissimo perché tante persone sono sfibrate dalla crisi ed hanno subito perdite importantissime delle proprie libertà individuali. Noi saremo nelle piazze con comprensione verso chi esercita pacificamente le ...

Comprare azioni STM in vista della trimestrale? Previsioni e consigli analisti ...questo tipo di accellerazione dal quarto trimestre è tipico della maggior parte degli operatori del settore anche in considerazione della forza dei mercati finali e dell'impatto negativo del covid ...

