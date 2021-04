Coprifuoco alle 22 | Zaia | “Sembra decisione tecnica | non politica”

(Di giovedì 22 aprile 2021) Quella sul22 “unapresa dai tecnici più che dai politici. Senza una sintesi. Una cosa è certa: dal punto di vista tecnico, più si chiude meglio è”. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Lucain un’intervista al ‘Corriere della Sera’ in merito alla conferma dele l’astensione della Lega sul decreto in Cdm.concorda con ladella Lega di astenersi. ”Io non c’ero e ho il massimo rispetto del lavoro di tutti. Detto questo, da spettatore esterno dico: assolutamente sì. Sono d’accordo. Ma il non voto non è un’assunzione di irresponsabilità. Chissà, ci vorrebbe il coraggio di trattare subito il decreto in Parlamento, invece di farlo andare a scadenza”. Per”è vero, ...

Il coprifuoco resta confermato dalle 22 alle 5 del mattino mentre tornano a essere consentiti gli spostamenti tra Regioni, ovviamente tra quelle in zone gialle. Draghi ha detto no allo spostamento del coprifuoco alle 23 come voleva Salvini e la Lega si è astenuta sul provvedimento. Oltre al Carroccio, anche Forza Italia, Italia Viva e le Regioni chiedevano di spostare il coprifuoco. Covid, Draghi firma le nuove misure dal 26 aprile: dal 'certificato verde' a bar-ristoranti aperti a cena in zona gialla ma coprifuoco alle 22. Lo dice il governatore Veneto, Luca Zaia, in un'intervista al Corriere della sera. In merito alla conferma del coprifuoco alle 22 "c'è qualcosa che non capisco… Sembra una decisione presa dai tecnici più che dai politici".