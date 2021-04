**Coni: Chimenti, 'candidatura condivisa con Malagò, il mio voto va a lui'** (Di giovedì 22 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 22 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: CONI - Elezioni, Chimenti: 'La mia candidatura in appoggio a Malagò' - apetrazzuolo : CONI - Elezioni, Chimenti: 'La mia candidatura in appoggio a Malagò' - napolimagazine : CONI - Elezioni, Chimenti: 'La mia candidatura in appoggio a Malagò' - TV7Benevento : **Coni: Chimenti, 'candidatura condivisa con Malagò, il mio voto va a lui'**... - UgoBaroni : RT @RaiSport: Elezioni #Coni: definite le candidature del presidente e della giunta Quattro i candidati alla presidenza tra cui Franco #Chi… -