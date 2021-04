Chiuse le indagini sul crollo del Ponte Morandi. Gli indagati sono 69 più Aspi e Spea. In 51 anni nessun intervento di rinforzo sui stralli della pila 9 (Di giovedì 22 aprile 2021) La Procura di Genova, dopo quasi tre anni di indagini, ha chiuso l’inchiesta per il crollo del Ponte Morandi, il viadotto dell’A10 collassato il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone. La Guardia di finanza ha notificato gli avvisi agli indagati. I pm Massimo Terrile e Walter Cotugno, insieme all’aggiunto Paolo D’Ovidio, hanno indagato 69 persone, più le due società – Aspi e Spea (la controllata che si occupava della manutenzioni) – si tratta di ex vertici e tecnici delle due aziende, ex e attuali dirigenti e tecnici del ministero delle Infrastrutture e del provveditorato. Le accuse sono di attentato alla sicurezza dei trasporti, crollo colposo, omicidio colposo e omicidio stradale e rimozione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 aprile 2021) La Procura di Genova, dopo quasi tredi, ha chiuso l’inchiesta per ildel, il viadotto dell’A10 collassato il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone. La Guardia di finanza ha notificato gli avvisi agli. I pm Massimo Terrile e Walter Cotugno, insieme all’aggiunto Paolo D’Ovidio, hanno indagato 69 persone, più le due società –(la controllata che si occupavamanutenzioni) – si tratta di ex vertici e tecnici delle due aziende, ex e attuali dirigenti e tecnici del ministero delle Infrastrutture e del provveditorato. Le accusedi attentato alla sicurezza dei trasporti,colposo, omicidio colposo e omicidio stradale e rimozione ...

Advertising

Corriere : L’esame-farsa di Suarez, chiuse le indagini. Accuse anche all’avvocato della Juve - repubblica : Caso Suarez, chiuse le indagini di Perugia. L'avvocata della Juve 'istigatrice morale' - Agenzia_Ansa : Ponte di Genova, chiuse le indagini sul crollo. La Guardia di Finanza in queste ore sta notificando gli avvisi agli… - infoitinterno : Chiuse le indagini sul Ponte Morandi, quel crollo dovuto a «incoscienza e immobilismo». In 69 verso il processo - infoitinterno : Chiuse le indagini sul ponte Morandi, i pm: 'In 51 anni nessuna manutenzione, sulla pila 9 trefoli lenti già nel 19… -