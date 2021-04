Calcio: Sette gol al Maradona, Napoli - Lazio 5 - 2 (Di giovedì 22 aprile 2021) La squadra di Gattuso si aggiudica lo sconto diretto in chiave Champions. Doppietta per capitan Insigne Napoli - Il Napoli batte la Lazio con un rotondo 5 - 2 e rimane in scia al treno Champions ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021) La squadra di Gattuso si aggiudica lo sconto diretto in chiave Champions. Doppietta per capitan Insigne- Ilbatte lacon un rotondo 5 - 2 e rimane in scia al treno Champions ...

Advertising

r_starchei : Ho appena letto che la Roma giocherà cambiando sette titolari. vi ricordo sempre che il calcio è dei tifosi - ETrementozzi : Non sappiamo se sarà possibile riaprire i campi già da lunedì, ma intanto ci siamo portati avanti e abbiamo ordinat… - mirkami4 : RT @mirk4mi: Louis ciao volevo dirti che se vuoi noi siamo disponibili per fare un cencertino a fine covidi e poi magari una partita a calc… - mirk4mi : Louis ciao volevo dirti che se vuoi noi siamo disponibili per fare un cencertino a fine covidi e poi magari una par… - SMalponte : RT @SMalponte: Questo per tutti quelli che pensano che l'AC Milan Sette volte Campione d'Europa non abbia il diritto DIVINO di stare nell'E… -