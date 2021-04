Asl Napoli 3-Cotugno: parte l’intesa per la gestione a domicilio dei pazienti post-Covid (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIntesa tra l’Asl Napoli 3 Sud e l’ospedale Cotugno di Napoli, per la gestione presso la propria abitazione dei pazienti posto Covid attraverso il progetto Telemaco. L’accordo verrà firmato domani alla presenza del direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Gennaro Sosto e Maurizio Di Mauro direttore generale dell’Azienda dei Colli per l’ospedale Cotugno. Il servizio sarà erogato dalla piattaforma di telemedicina dell’Asl Napoli 3 Sud e comprende anche la somministrazione dei anticorpi monoclonali sia a domicilio, sia a livello ambulatoriale. ”Il servizio – spiegano i sottoscrittori dell’intesa – sarà erogato dalla piattaforma di telemedicina dell’Asl ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIntesa tra l’Asl3 Sud e l’ospedaledi, per lapresso la propria abitazione deiattraverso il progetto Telemaco. L’accordo verrà firmato domani alla presenza del direttore generale dell’Asl3 Sud Gennaro Sosto e Maurizio Di Mauro direttore generale dell’Azienda dei Colli per l’ospedale. Il servizio sarà erogato dalla piattaforma di telemedicina dell’Asl3 Sud e comprende anche la somministrazione dei anticorpi monoclonali sia a, sia a livello ambulatoriale. ”Il servizio – spiegano i sottoscrittori del– sarà erogato dalla piattaforma di telemedicina dell’Asl ...

