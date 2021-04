AdR prima a collocare Sustainability-Linked bond | emissione è un successo

(Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – E’ unil collocamento del primoa 10 anni di Aeroporti di Roma, emesso per un valore di 500 milioni di euro e dedicato agli investitori istituzionali. Le richieste hanno superato di 5 volte l’offerta, totalizzando ordini per un importo pari a circa 2,7 miliardi di euro. L’segue quella altrettanto del primo Greena novembre 2020. Ilconferma il focus della strategia del gruppo sulla sostenibilità. Gli scali di Fiumicino e Ciampino, gestiti da AdR, sono i primi in Europa ad aver ottenuto la più elevata certificazione Airport Carbon Accreditation 4+ sulla riduzione delle emissioni di CO2. “La sostenibilità ambientale non è più solo un’opzione ma una necessità, e la decarbonizzazione del settore è un ...

...riguardano la riduzione delle emissioni dirette e indirette di CO2 controllate direttamente da(...l'applicazione di uno step - up sul margine modulato fino a 25 bps attivabile a partire dalla...L'emissione segue quella altrettanto del primo Green Bond a novembre 2020. Il Bond conferma il focus della strategia del gruppo sulla sostenibilità. Gli scali di Fiumicino e Ciampino, gestiti da AdR, ...Richieste per oltre 5 volte l'offerta, totalizzando ordini per un importo pari a circa 2,7 miliardi di euro Si è concluso con successo il collocamento del primo Sustainability-Linked bond di Aeroporti ...