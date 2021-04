VIDEO Tour of the Alps, Gianni Moscon concede il bis a Naturns! (Di mercoledì 21 aprile 2021) Gianni Moscon ha vinto la terza tappa del Tour of the Alps, la frazione che portava da Imst, dopo 162 km, a Naturns. L’alfiere del team Ineos Grenadiers, ha regolato un gruppetto di fuggitivi battendo l’austriaco Felix Grossschartner, secondo, e l’australiano Michael Storer, terzo. In classifica generale il britannico Simon Yates (Team BikeExchange) resta in testa con 45? di margine sul russo Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers), e 1’04” sullo spagnolo Pello Bilbao (Bahrain – Victorious), che oggi scala sette posizioni risalendo dalla decima piazza. VIDEO GLI HIGHLIGHTS DELLA TERZA TAPPA DEL Tour OF THE Alps Foto: Valerio Origo Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021)ha vinto la terza tappa delof the, la frazione che portava da Imst, dopo 162 km, a Naturns. L’alfiere del team Ineos Grenadiers, ha regolato un gruppetto di fuggitivi battendo l’austriaco Felix Grossschartner, secondo, e l’australiano Michael Storer, terzo. In classifica generale il britannico Simon Yates (Team BikeExchange) resta in testa con 45? di margine sul russo Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers), e 1’04” sullo spagnolo Pello Bilbao (Bahrain – Victorious), che oggi scala sette posizioni risalendo dalla decima piazza.GLI HIGHLIGHTS DELLA TERZA TAPPA DELOF THEFoto: Valerio Origo

