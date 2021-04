Una transizione verde anche in agricoltura (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’agricoltura italiana ha ampiamente dimostrato la propria capacità di resilienza, questo è ormai un dato di fatto. Ma ciò non vuol dire che non sia in un momento di grande sofferenza, soprattutto a causa del blocco del settore della ristorazione e del turismo, quindi del settore agrituristico. Gli 800 milioni di euro che giungono dal Decreto Sostegni per i ristori diretti, l’esonero contributivo straordinario e il potenziamento del Fondo Filiere sono una parte degli aiuti necessari. Ma credo sia ora indispensabile pensare ad un radicale cambio di paradigma per delineare per l’intera filiera agroalimentare uno nuovo scenario competitivo, sostenibile, inclusivo. Una transizione verde che non si riduce ad una questione puramente ambientale, ma che guarda alla competitività del sistema produttivo e a nuovi modelli di sviluppo. Tra i fondi ... Leggi su ilblogdellestelle (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’italiana ha ampiamente dimostrato la propria capacità di resilienza, questo è ormai un dato di fatto. Ma ciò non vuol dire che non sia in un momento di grande sofferenza, soprattutto a causa del blocco del settore della ristorazione e del turismo, quindi del settore agrituristico. Gli 800 milioni di euro che giungono dal Decreto Sostegni per i ristori diretti, l’esonero contributivo straordinario e il potenziamento del Fondo Filiere sono una parte degli aiuti necessari. Ma credo sia ora indispensabile pensare ad un radicale cambio di paradigma per delineare per l’intera filiera agroalimentare uno nuovo scenario competitivo, sostenibile, inclusivo. Unache non si riduce ad una questione puramente ambientale, ma che guarda alla competitività del sistema produttivo e a nuovi modelli di sviluppo. Tra i fondi ...

