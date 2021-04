Tour des Alps | sprint vincente | Moscon raddoppia

Advertising

Juveprimoamore3 : RT @Gazzetta_it: #Ciclismo #Tour des Alps: ancora uno sprint vincente di #Moscon - Gazzetta_it : #Ciclismo #Tour des Alps: ancora uno sprint vincente di #Moscon - manux17 : Tour des Alps la tappa di oggi #TourdesAlpes #eurosportciclismo - GittoSalvatore : @Eurosport_IT , una domanda per Magro, ma tutte quelle macchine parcheggiate sul tracciato del tour des Alps? - manux17 : Oggi pratenza del Tour des Alpes. Cinque tappe spettacolari @Tourof_TheAlps #eurosportciclismo #UCI #uciwwt… -

Ultime Notizie dalla rete : Tour des

La Gazzetta dello Sport

Ancora spettacolo alof the Alps, ancora un successo di Gianni Moscon. A Naturno, traguardo della terza frazione che ha segnato il ritorno in Italia della corsa dell'Euregio, il 27enne trentino di Ineos Grenadiers si ...MOINES CON LE STAR - In arrivo le Drake Relays , edizione centoundici, per il World Athletics Continentaldi venerdì e sabato in Iowa. Spettacolo assicurato, sperando nella clemenza delle ...Al Tour of the Alps prende distacchi non da lui: i postumi della caduta al Giro del Delfinato 2019 si fanno ancora sentire. Difficile tornare ai livelli cui ci aveva abituati ...Il 21 giugno. Ogni giorno Linus e Nicola Savino percorreranno, in media, un centinaio di chilometri, tra vialoni e stradine strette ...