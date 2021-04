SuperLega | inglorioso flop | naufraga a 48 ore dal varo Vincono Uefa e tifosi

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il progetto del torneo riservato a 12 top club europei si lascia alle spalle polemiche e inevitabili conseguenze sui suoi protagonisti. Anche di tipo economico. Juventus crolla in borsa: - 12,7 per ...

Il progetto del torneo riservato a 12 top club europei si lascia alle spalle polemiche e inevitabili conseguenze sui suoi protagonisti. Anche di tipo economico. Juventus crolla in borsa: - 12,7 per ...... di cui non conoscete nulla? E' evidente che il fallimento difosse nelle cose, ma nessuno si aspettava forse un esito cosìe altrettanto frettoloso. La caduta di Andrea Agnelli ...Il fallimento di Superlega era già visibile all'annuncio di domenica sera. E per la Juventus di Andrea Agnelli è una batosta durissima.Troppo poco per giustificare i 17,5milioni di euro all’anno che l’ex tecnico dell’Inter incassa ogni anno, stipendio più alto al mondo alle spalle di Pep Guardiola. Per Mourinho è stato fatale il pare ...