Striscia la Notizia | Chef Rubio tuona su Brumotti | “Te ne hanno date poche”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ancora una disavventura in sella alla sua bici per Vittorio. Il pestaggio dopo il servizio, ma il commento disui social divide E’ molto sottile la linea… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Notizia

Diletta Leotta e Can Yaman stanno ancora insieme. A rivelarlo è stata la stessa conduttrice, intercettata da Valerio Staffelli ala. Diletta Leotta, nessuna crisi con Can Yaman approfondimento Can Yaman cancella il suo profilo Instagram Staffelli ha consegnato a Diletta il Tapiro d'oro per il matrimonio saltato ...... vince il parcheggiatore artista - Video -la: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/torna - 4 - parcheggianti - vince - il - parcheggiatore - artista_72315.shtml Condividi:...Ancora una disavventura in sella alla sua bici per Vittorio Brumotti. Il pestaggio dopo il servizio, ma il commento di Chef Rubio sui social divide ...Gerry Scotti è ancora una volta protagonista del gossip che riguarda il Festival di Sanremo, a scatenare il tutto è stato.