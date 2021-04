Smartworking in baita? Sì | grazie

(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Adnkronos/Labitalia) - Lavorare da una location più rilassante e circondati dalla bellezza rende più produttivi. Così, la serenità ispirata del territorio trentino, lo smart working e i soggiorni lunghi sono tra i contenuti dell'accordo tra Trentino Marketing e Airbnb, che hanno avviato una collaborazione mirata a promuovere la destinazione attraverso la valorizzazione di alloggi ed esperienze. La partnership prevede, fra l'altro, una campagna di comunicazione e il concorso 'Smart working in Trentino'. Secondo un sondaggio di Airbnb, 1 persona su 2 ha sentito la mancanza di viaggiare più di ogni cosa (47%), più di non poter andare al ristorante (26%) o di non poter andare al cinema (16%). Oltra alla tradizionale voglia di mare, spicca il desiderio di 1 persona su 4 di passare del tempo in luoghi isolati (montagna o campagna), a contatto con la natura; 1 persona su 2 (49%) sta ...

Fra le iniziative sono previste in particolare: un concorso a premi che Airbnb lancerà, promosso attraverso una landing page dedicata, per dare la possibilità ai viaggiatori di trascorrere un periodo ...Dolomiti – La partnership prevede fra l'altro una campagna di comunicazione e il concorso "Smart working in Trentino", che permetterà di unire piacere e lavoro da remoto per l'estate. Airbnb lancerà u ...