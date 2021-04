Serie D | Daspo di tre anni a un tifoso del Sant’Agata

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Stangata in Sicilia per undella squadra deldi Militello, in provincia di Messina. Il supporter del club, che milità nel girone I diD, si è messo in luce per ripetuti atteggiamenti di violenza e provocazione nei confronti di squadre avversarie. In particolare, il 7 febbraio gli agenti del commissariato del comune siciliano erano intervenuti e avevano identificato il ventitreenne. Per lui il Questore di Messina, Vito Calvino, ha disposto un provvedimento diper tre, vietando l’accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive. SportFace.