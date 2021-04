Serie A, oggi si chiude la 32a giornata: il programma (Di giovedì 22 aprile 2021) Due gare importanti come Roma-Atalanta e Napoli-Lazio chiuderanno la 32a giornata di Serie A 2020-21. Ecco il programma completo: MARTEDI’ 20 APRILE Hellas Verona-Fiorentina 1-2 MERCOLEDI’ 21 APRILE Milan-Sassuolo 1-2 Bologna-Torino 1-1 Crotone-Sampdoria 0-1 Genoa-Benevento 2-2 Juventus-Parma 3-1 Spezia-Inter 1-1 Udinese-Cagliari 0-1 GIOVEDI’ 22 APRILE Roma-Atalanta alle 18.30 Lazio-Napoli alle 20.45 Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Due gare importanti come Roma-Atalanta e Napoli-Lazioranno la 32adiA 2020-21. Ecco ilcompleto: MARTEDI’ 20 APRILE Hellas Verona-Fiorentina 1-2 MERCOLEDI’ 21 APRILE Milan-Sassuolo 1-2 Bologna-Torino 1-1 Crotone-Sampdoria 0-1 Genoa-Benevento 2-2 Juventus-Parma 3-1 Spezia-Inter 1-1 Udinese-Cagliari 0-1 GIOVEDI’ 22 APRILE Roma-Atalanta alle 18.30 Lazio-Napoli alle 20.45 Foto: TwitterA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

