Rubano in supermercato e scappano con auto rubata: un arresto e due denunce (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – Hanno rubato alcuni generi alimentari in un supermercato e poi si sono allontanati a bordo di un’autovettura. E’ successo ieri sera a Monteverde. Ad intercettare la vettura in via Edoardo Jenner, dopo aver ricevuto la nota di furto diramata dalla sala operativa della Questura di Roma, una pattuglia delle Sezioni Volanti. Perquisita l’autovettura i poliziotti hanno trovato 2 confezioni di tonno composte da 11 scatole e hanno constatato che l’autovettura a bordo della quale erano scappati, risultava rubata. Dai primi riscontri poi gli agenti hanno scoperto che il nome fornito da uno degli occupanti era falso e che lo stesso era ricercato per evasione. Al termine degli accertamenti un uomo, con precedenti di polizia e’ stato arrestato per evasione e false attestazioni a pubblico ufficiale, gli ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – Hanno rubato alcuni generi alimentari in une poi si sono allontanati a bordo di un’vettura. E’ successo ieri sera a Monteverde. Ad intercettare la vettura in via Edoardo Jenner, dopo aver ricevuto la nota di furto diramata dalla sala operativa della Questura di Roma, una pattuglia delle Sezioni Volanti. Perquisita l’vettura i poliziotti hanno trovato 2 confezioni di tonno composte da 11 scatole e hanno constatato che l’vettura a bordo della quale erano scappati, risultava. Dai primi riscontri poi gli agenti hanno scoperto che il nome fornito da uno degli occupanti era falso e che lo stesso era ricercato per evasione. Al termine degli accertamenti un uomo, con precedenti di polizia e’ stato arrestato per evasione e false attestazioni a pubblico ufficiale, gli ...

