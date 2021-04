Rosa Camuna 2021 a Confartigianato Bergamo per l’ospedale in Fiera

(Di mercoledì 21 aprile 2021) C’è ancheditra i vincitori del premio “” del. Il prestigioso riconoscimento che Regione Lombardia attribuisce ogni anno da 25 anni a persone e associazioni particolarmente meritevoli è stato attribuito alla più importante associazione di categoria che riunisce gli artigiani orobici per lo straordinario contributo dato un anno fa in occasione dell’allestimento delda campo degli Alpini in. Lo annunciano i consiglieri regionali della Lega, il capogruppo Roberto Anelli e il Segretario dell’Ufficio di Presidenza, Giovanni Malanchini, ambedue membri della Commissione giudicatrice che ha avuto il compito di selezionare e valutare le tante segnalazioni e candidature giunte dal territorio. “È ...

Advertising

Adriano99404537 : RT @ClaudioBusinaro: Un po' di Storia Lombarda , Bandiera della Lombardia, derivata dal simbolo della rosa camuna Camuni. Una civiltà anti… - Christianpravat : RT @ConsLomb: Martedì 20 in @ConsLomb progetto legge che introduce riconoscimento a imprese artigianato lombardo artistico, manifatturiero… - Renatapadovani6 : @Gianumberto Simpatica rosa camuna? - ClaudioBusinaro : Un po' di Storia Lombarda , Bandiera della Lombardia, derivata dal simbolo della rosa camuna Camuni. Una civiltà a… - BagnusPiera : RT @ConsLomb: Martedì 20 in @ConsLomb progetto legge che introduce riconoscimento a imprese artigianato lombardo artistico, manifatturiero… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosa Camuna

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

È soprattutto a quel simbolo che la Regione tributa un riconoscimento, con la decisione di assegnare a Confartigianato Bergamo la. L'onorificenza è stata deliberata dai capigruppo del ...Al maschile la settima edizione della super garaporta in dote la seconda vittoria straniera. Stiamo parlando del trentasettenne francese di ...2.560 metri di dislivello per la competizione. ...L’onorificenza del Consiglio regionale per i volontari della Fiera che in 10 giorni allestirono il presidio durante la prima ondata ...Brianza. E’ stato approvato oggi in Commissione Bilancio al Pirellone il progetto di legge che istituisce il riconoscimento “Qualità ...