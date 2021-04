Recovery, sindaco di Bacoli contro de Magistris: “Non può decidere senza consultare sindaci” (Di mercoledì 21 aprile 2021) “I progetti non sono stati condivisi con i sindaci della città metropolitana. Il tema vero è il metodo, non si può parlare in rappresentanza di oltre 3milioni di cittadini senza tener conto dei 90 sindaci”. Così il sindaco di Bacoli Josi della Ragione ha commentato a Campania Oggi, lo stanziamento dei fondi del Recovery Fund L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 21 aprile 2021) “I progetti non sono stati condivisi con idella città metropolitana. Il tema vero è il metodo, non si può parlare in rappresentanza di oltre 3milioni di cittadinitener conto dei 90”. Così ildiJosi della Ragione ha commentato a Campania Oggi, lo stanziamento dei fondi delFund L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

