In uscita il libro ‘Eternamente Roma’: storie e curiosità sulla Città Eterna (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – “Si narra che quando Michelangelo finì di dipingere la Cappella Sistina, passò il resto della sua vita a tentare di togliersi la vernice che gli era colata nelle maniche”. Lo scrive Isabella Alboini, autrice del volume ‘Eternamente Roma’, in uscita nei prossimi giorni ma preceduto, oggi 21 aprile, Natale di Roma, da un video promozionale. Leggi su dire (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – “Si narra che quando Michelangelo finì di dipingere la Cappella Sistina, passò il resto della sua vita a tentare di togliersi la vernice che gli era colata nelle maniche”. Lo scrive Isabella Alboini, autrice del volume ‘Eternamente Roma’, in uscita nei prossimi giorni ma preceduto, oggi 21 aprile, Natale di Roma, da un video promozionale.

Advertising

GiuseppeLupo8 : '#LaStoriaSenzaRedenzione è un saggio originale e importante sulla vera grande frontiera che deve valicare la lette… - ReporterGourmet : Anthony Bourdain se ne è andato cogliendo di sorpresa il mondo. Attraverso la sua assistente di lunga data, Laurie… - lanavediteseoed : Uscito nel '43, 'Harlem' è l'ultimo kolossal di propaganda fascista. Dopo la guerra i tagli lo trasformarono in inn… - odd_ark : @MisterG1991 E poi troppe prese per i fondelli. Hanno scritto un libro su come l’Italia era uscita dall’emergenza,… - enzfer : A breve l’uscita del libro, ecco la prefazione. -