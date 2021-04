 Il fallimento di Parisi all’Anpal in un dato | 423 su 1 650 000

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Nel suo primo discorso al Senato del 17 febbraio, presentando le linee programmatiche del suo governo, il presidente del Consiglio Mario Draghi disse che “centrali sono le politiche attive del lavoro” e “affinché esse siano immediatamente operative è necessario migliorare gli strumenti esistenti, come l’Assegno di ricollocazione (Adr), rafforzando le politiche di formazione dei lavoratori”. La nota periodica sul Reddito di cittadinanza (Rdc) appena pubblicata d, l’agenzia guidata da remoto in Mississippi dal grillino Mimmo, mostra lo stato pietoso delle politiche attive in Italia. Per la prima volta, l’Anpal pubblica anche i dati sull’Assegno di ricollocazione (lo strumento citato da Draghi) e i numeri mostrano un quadro davvero imbarazzante. Su una platea di 1 milione e 650 mila percettori di Reddito di cittadinanza, risultano ...