Il cast di Zero: attori e personaggi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Chi troviamo nel cast di Zero serie Netflix? Scopri i protagonisti della nuova serie originale italiana composta da giovani talenti! Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di mercoledì 21 aprile 2021) Chi troviamo neldiserie Netflix? Scopri i protagonisti della nuova serie originale italiana composta da giovani talenti! Tvserial.it.

Advertising

onlythebravenoe : non riesco a dormiree, ho zero sonno uff intanto eccovi il cast di The Vampire Diaries che canta What Makes You Bea… - myredcarpetITA : #Zero è la nuova serie italiana originale di Netflix che farà tanto parlare di sé. Dal 21 aprile sarà disponibile s… - infoitcultura : Chi sono gli attori e i personaggi di Zero: tutto sul cast della nuova serie Netflix - TheItalianTimes : Arriva su #Netflix il #21aprile, la #serietv “#Zero” ispirata al romanzo “Non ho mai avuto la mia età” di Antonio D… - MontiFrancy82 : La serie #Zero disponibile su Netflix dal 21 aprile. Antonio Dikele Distefano: “Penso che sia l’inizio di un proces… -