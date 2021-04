Guida sotto l’effetto di droga e finisce contro un muro: ricovero e denuncia per un 39enne (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFoglianise (Bn) – Ieri, a Foglianise (BN), i carabinieri della Stazione di Vitulano sono intervenuti in via strada provinciale vitulanese, dove è stata notata la presenza di una motocicletta, Kawasaki ZR750l, sul margine della carreggiata, il cui conducente, un 39enne di Vitulano, era riverso a terra. Sul luogo giungeva anche personale sanitario del “118” per le cure e i soccorsi del caso che hanno trasportato il centauro presso l’ospedale Sacro Cuore di Gesu’ “Fatebenefratelli” di Benevento, ove gli è stata riscontrata la frattura della clavicola con una prognosi di gg. 30 s.c. e ricoverato in osservazione. Dalle prime verifiche si è appurato che, poco prima, il motociclista, mentre percorreva la strada in direzione verso il centro abitato, perdeva il controllo del mezzo, finendo la corsa contro il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFoglianise (Bn) – Ieri, a Foglianise (BN), i carabinieri della Stazione di Vitulano sono intervenuti in via strada provinciale vitulanese, dove è stata notata la presenza di una motocicletta, Kawasaki ZR750l, sul margine della carreggiata, il cui conducente, undi Vitulano, era riverso a terra. Sul luogo giungeva anche personale sanitario del “118” per le cure e i soccorsi del caso che hanno trasportato il centauro presso l’ospedale Sacro Cuore di Gesu’ “Fatebenefratelli” di Benevento, ove gli è stata riscontrata la frattura della clavicola con una prognosi di gg. 30 s.c. e ricoverato in osservazione. Dalle prime verifiche si è appurato che, poco prima, il motociclista, mentre percorreva la strada in direzione verso il centro abitato, perdeva illlo del mezzo, finendo la corsail ...

