Grillo: procurat. agg. Palermo ‘a vittime violenze sessuali serve tempo per denuncia’ (5) (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Adnkronos) – “E, naturalmente, la paura più grande, per una vittima, è ritrovarsi, nonostante il suo status di vittima, ad essere processata per le sue azioni, per il fatto stesso di avere denunciato, per le sue scelte sessuali, per la sua libertà sessuale, sottoposta ad una sorta di gogna sociale o mediatica, in una sorta di ‘processo’ alla vittima, che determina la sua vittimizzazione secondaria”, aggiunge. “Per questo è importante che, in questi casi, l’ascolto della vittima avvenga con il supporto di personale specializzato (psicologi o psichiatri, consulenti del P. M.), e con personale investigativo anch’esso specializzato e che la vittima, al di fuori del circuito processuale, riceva l’assistenza ed il supporto di cui ha bisogno”. Ma come si può convincere una vittima a denunciare il suo aggressore, il suo stupratore? “La competenza e credibilità delle ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Adnkronos) – “E, naturalmente, la paura più grande, per una vittima, è ritrovarsi, nonostante il suo status di vittima, ad essere processata per le sue azioni, per il fatto stesso di avere denunciato, per le sue scelte, per la sua libertà sessuale, sottoposta ad una sorta di gogna sociale o mediatica, in una sorta di ‘processo’ alla vittima, che determina la sua vittimizzazione secondaria”, aggiunge. “Per questo è importante che, in questi casi, l’ascolto della vittima avvenga con il supporto di personale specializzato (psicologi o psichiatri, consulenti del P. M.), e con personale investigativo anch’esso specializzato e che la vittima, al di fuori del circuito processuale, riceva l’assistenza ed il supporto di cui ha bisogno”. Ma come si può convincere una vittima a denunciare il suo aggressore, il suo stupratore? “La competenza e credibilità delle ...

zazoomblog : Grillo: procurat. agg. Palermo a vittime violenze sessuali serve tempo per denuncia (8) - #Grillo: #procurat.… - zazoomblog : Grillo: procurat. agg. Palermo a vittime violenze sessuali serve tempo per denuncia (7) - #Grillo: #procurat.… - zazoomblog : Grillo: procurat. agg. Palermo ‘a vittime violenze sessuali serve tempo per denuncia’ (3) - #Grillo: #procurat.… - TV7Benevento : Grillo: procurat. agg. Palermo 'a vittime violenze sessuali serve tempo per denuncia' (8)... - TV7Benevento : Grillo: procurat. agg. Palermo 'a vittime violenze sessuali serve tempo per denuncia' (7)... -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo procurat Grillo: procurat. agg. Palermo 'a vittime violenze sessuali serve tempo per denuncia' (4) Il Tempo Grillo: procurat. agg. Palermo 'a vittime violenze sessuali serve tempo per denuncia' (4) "Non poche volte ho dovuto affrontare, anche quando sono stata procuratore capo alla procura minori, il disagio emotivo, l’angoscia di giovani donne, vittime di revenge porn, messe alla berlina ...

Giuseppe Conte demolisce Beppe Grillo: lascia stare toghe e donne Il «Totem» Grillo vacilla. Il giorno dopo il video-sfogo per difendere il figlio Ciro, accusato di stupro assieme a tre coetanei, il ...

"Non poche volte ho dovuto affrontare, anche quando sono stata procuratore capo alla procura minori, il disagio emotivo, l’angoscia di giovani donne, vittime di revenge porn, messe alla berlina ...Il «Totem» Grillo vacilla. Il giorno dopo il video-sfogo per difendere il figlio Ciro, accusato di stupro assieme a tre coetanei, il ...