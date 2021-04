George Floyd, verdetto storico: Chauvin condannato per omicidio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Morte di George Floyd: si conclude uno dei processi più significativi della storia americana. Derek Chauvin è stato ritenuto colpevole Il processo per la morte di George Floyd a Minneapolis si è concluso con un verdetto di condanna per l’ex agente di polizia Derek Chauvin. Secondo la giuria, Derek Chauvin è ritenuto colpevole per il decesso del ragazzo afroamericano: l’ex poliziotto, durante l’arresto, ha tenuto il ginocchio premuto sul collo di Floyd per oltre 9 minuti. La giuria lo ha quindi ritenuto colpevole per tutti e tre i capi di accusa: omicidio colposo, di secondo grado preterintenzionale e di terzo grado; Chauvin rischia oltre 40 anni di carcere. Dopo la lettura della sentenza, l’ex ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 aprile 2021) Morte di: si conclude uno dei processi più significativi della storia americana. Derekè stato ritenuto colpevole Il processo per la morte dia Minneapolis si è concluso con undi condanna per l’ex agente di polizia Derek. Secondo la giuria, Derekè ritenuto colpevole per il decesso del ragazzo afroamericano: l’ex poliziotto, durante l’arresto, ha tenuto il ginocchio premuto sul collo diper oltre 9 minuti. La giuria lo ha quindi ritenuto colpevole per tutti e tre i capi di accusa:colposo, di secondo grado preterintenzionale e di terzo grado;rischia oltre 40 anni di carcere. Dopo la lettura della sentenza, l’ex ...

