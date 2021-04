FEEL THE YARN: SHENZHEN E TOKYO PALCOSCENICI DI WORKSHOP AD ALTA PARTECIPAZIONE (Di mercoledì 21 aprile 2021) Cina e Giappone scelte come tappe di due incontri di caratura commerciale per la presentazione delle collezioni S/S 2022. Significativa la presenza degli associati del Consorzio Promozione Filati-CPF, a conferma del valore riconosciuto alle due iniziative. Favorire le strategie di internazionalizzazione e di sviluppo commerciale dei propri associati affiancandoli nella presentazione delle collezioni a buyer asiatici, consentendo loro di accorciare le distanze con clienti già fidelizzati e di intercettarne di nuovi: con questo obiettivo, anche per il 2021, FEEL the YARN, sotto la cui egida ricadono le iniziative del Consorzio Promozione Filati, ha promosso l’organizzazione di due WORKSHOP tra Cina e Giappone. Lo YARN tour ha preso il via da SHENZHEN il 22/23 marzo con ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 21 aprile 2021) Cina e Giappone scelte come tappe di due incontri di caratura commerciale per la presentazione delle collezioni S/S 2022. Significativa la presenza degli associati del Consorzio Promozione Filati-CPF, a conferma del valore riconosciuto alle due iniziative. Favorire le strategie di internazionalizzazione e di sviluppo commerciale dei propri associati affiancandoli nella presentazione delle collezioni a buyer asiatici, consentendo loro di accorciare le distanze con clienti già fidelizzati e di intercettarne di nuovi: con questo obiettivo, anche per il 2021,the, sotto la cui egida ricadono le iniziative del Consorzio Promozione Filati, ha promosso l’organizzazione di duetra Cina e Giappone. Lotour ha preso il via dail 22/23 marzo con ...

