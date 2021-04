Dayane Mello rompe il silenzio: è tornata con Mario Balotelli? Tutta la verità (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dayane Mello rompe il silenzio: la modella brasiliana racconta Tutta la verità sulla storia con Mario Balotelli. È stata una delle protagoniste assolute della quinta edizione del GF Vip. Spirito libero e senza peli sulla lingua, Dayane Mello è entrata nel cuore di milioni di fan, di ogni parte del mondo. Fan che continuano a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 21 aprile 2021)il: la modella brasiliana raccontalasulla storia con. È stata una delle protagoniste assolute della quinta edizione del GF Vip. Spirito libero e senza peli sulla lingua,è entrata nel cuore di milioni di fan, di ogni parte del mondo. Fan che continuano a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

valen_mess_ : RT @Agent__Beast: ??TUTTI VOGLIONO DAYANE MELLO?? #mellos - pensieripsyco : #mellos dayane mello Il mondo ama te.. Ama dayane. Non si è affezionata a te per una ship. Il Brasile non è arrivat… - thereis3lisea : RT @Agent__Beast: ??TUTTI VOGLIONO DAYANE MELLO?? #mellos - Wolf_InTheNight : Dayane Mello, chi come te in tendenza all'ottava posizione solo per essere l'essere umano più bello del mondo! ??… - SerenaV38645433 : RT @and_c1: 'La gente ha sognato con noi.' No, Dayane Cristina Mello. La gente non ha dormito un cazzo per 5 mesi per stare dietro a voi.… -