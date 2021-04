Covid | Pd | ' aperture con gradualità | atteggiamento Salvini irresponsabile'

Advertising

CarloCalenda : Le amministrazioni locali chiedono aperture. Il Governo riapre le scuole. Le amministrazioni locali protestano per… - fattoquotidiano : 400 MORTI AL GIORNO E VOGLIONO RIAPRIRE L’unica certezza è che nella cabina di regia presieduta oggi dal premier M… - Agenzia_Ansa : Covid, meno casi fino metà maggio, poi possibile crescita. Contagi mitigati da arrivo caldo, alimentati da aumento… - anis_epis : RT @_Nico_Piro_: Orda troll (sarebbe curioso capire quanti bot e quanti account multipli) sta spingendo #DLdittatura citando una Costituzio… - DaniaFalzolgher : RT @_Nico_Piro_: Orda troll (sarebbe curioso capire quanti bot e quanti account multipli) sta spingendo #DLdittatura citando una Costituzio… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid aperture

LA NAZIONE

Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decretoche definisce il calendario delle riaperture , ma senza il voto della Lega . La minaccia di ...ci sarà un nuovo decreto con nuove, ...Così fonti di governo M5S sullo strappo che si è consumato in Cdm sul dl che detta la roadmap delle. outstream Tra i tecnici serpeggia un certo malumore per l'attribuzione al Comitato dell'...Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Il Pd sostiene la linea molta chiara di aperture sì ma con gradualità perchè l'importante è ripartire in sicurezza in modo irreversibile". Così fonti del Nazareno.Il decreto legge ha avuto il via libera del Cdm con l’astensione della Lega, che insiste sulla necessità di spostare il coprifuoco dalle 22 alle 23. Da lunedì quindi tornano le zone gialle e si da il ...