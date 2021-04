Covid: Cdm, ok a spostamenti tra Regioni, con green pass anche zone rosse e arancione (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa". Lo si legge nella nota del Cdm diramata da Palazzo Chigi. "Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Dal 26 aprile 2021 sono consentiti glitra lediverse nellebianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti glitra lee le Province autonome in zonao zona rossa". Lo si legge nella nota del Cdm diramata da Palazzo Chigi. "Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo ...

