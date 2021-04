Consulta: da marzo 2020 a dicembre, la Corte in pandemia (3) (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Adnkronos) – “La piena attuazione della Costituzione richiede un impegno corale, con l’attiva, leale collaborazione di tutte le Istituzioni, compresi Parlamento, Governo, Regioni, Giudici. Questa cooperazione è anche la chiave per affrontare l’emergenza. La Costituzione, infatti, non contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali, e ciò per una scelta consapevole, ma offre la bussola anche per “navigare per l’alto mare aperto” nei tempi di crisi, a cominciare proprio dalla leale collaborazione fra le Istituzioni, che è la proiezione istituzionale della solidarietà tra i cittadini”. Questo uno dei passaggi della Relazione della Presidente Marta Cartabia che per “recuperare” il tradizionale confronto con i media, incontra, con modalità da remoto, la Stampa estera. Ed è la prima volta che accade. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Adnkronos) – “La piena attuazione della Costituzione richiede un impegno corale, con l’attiva, leale collaborazione di tutte le Istituzioni, compresi Parlamento, Governo, Regioni, Giudici. Questa cooperazione è anche la chiave per affrontare l’emergenza. La Costituzione, infatti, non contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali, e ciò per una scelta consapevole, ma offre la bussola anche per “navigare per l’alto mare aperto” nei tempi di crisi, a cominciare proprio dalla leale collaborazione fra le Istituzioni, che è la proiezione istituzionale della solidarietà tra i cittadini”. Questo uno dei passaggi della Relazione della Presidente Marta Cartabia che per “recuperare” il tradizionale confronto con i media, incontra, con modalità da remoto, la Stampa estera. Ed è la prima volta che accade. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

