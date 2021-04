Cinema: Rutelli (Anica) su nomine Cinecittà, ‘Franceschini non poteva fare scelta migliore’ (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “In un momento di straordinari e difficili cambiamenti, l’Istituto può essere elemento di svolta per la competitività delle industrie, la creatività, la promozione del comparto cine-audiovisivo. L’investimento per il “raddoppio” e la trasformazione dello storico insediamento di Cinecittà in partnership con Cdp è occasione da cogliere in tempi rapidi, viste la domanda e la concorrenza a livello internazionale. Il ministro Franceschini non poteva fare scelta migliore di Nicola Maccanico, che unisce una solida esperienza manageriale (esercitata autorevolmente anche in seno all’Anica) e una sincera vocazione per l’interesse generale pubblico, cui non è estranea la preziosa formazione assicurata da suo padre Antonio”. E’ quanto afferma in una nota il presidente ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “In un momento di straordinari e difficili cambiamenti, l’Istituto può essere elemento di svolta per la competitività delle industrie, la creatività, la promozione del comparto cine-audiovisivo. L’investimento per il “raddoppio” e la trasformazione dello storico insediamento diin partnership con Cdp è occasione da cogliere in tempi rapidi, viste la domanda e la concorrenza a livello internazionale. Il ministro Franceschini nonmigliore di Nicola Maccanico, che unisce una solida esperienza manageriale (esercitata autorevolmente anche in seno all’) e una sincera vocazione per l’interesse generale pubblico, cui non è estranea la preziosa formazione assicurata da suo padre Antonio”. E’ quanto afferma in una nota il presidente ...

Advertising

zazoomblog : Cinema: Rutelli (Anica) su nomine Cinecittà ‘Franceschini non poteva fare scelta migliore’ - #Cinema: #Rutelli #(A… - zazoomblog : Cinema: Rutelli (Anica) su nomine Cinecittà Franceschini non poteva fare scelta migliore - #Cinema: #Rutelli #(Ani… - TV7Benevento : Cinema: Rutelli (Anica) su nomine Cinecittà, 'Franceschini non poteva fare scelta migliore'... -