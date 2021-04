“Che me ne frega chi sei!”. L’ospite di Barbara D’Urso perde la testa: succede tutto in diretta. E lei… (Di mercoledì 21 aprile 2021) Barbara D’Urso, focus sui vaccini a Pomeriggio. In studio, la storia è quella della signora Anna e di una lite scoppiata tra condomini residenti in un palazzo romano. La trasmissione ha tentato di risolvere la controversia, in seguito alle segnalazioni ricevute sul conto della signora che pare non uscire da casa per paura di contrarre il Covid. Ma la donna, chiusa tra le sue quattro mura domestiche, vivrebbe in condizioni disagevoli. Condizioni poco igieniche e avanzi di cibo avariato: la signora Anna continua a vivere l’emergenza sanitaria rifuggendo da qualsiasi contatto con l’esterno. Ma l’atteggiamento della condomina del palazzo romano si estenderebbe anche alla vita quotidiana degli altri residenti. Pare, infatti, che la signora Anna spruzzi disinfettante su chiunque passi sul pianerottolo.



. La situazione sembrerebbe essere insostenibile e ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021), focus sui vaccini a Pomeriggio. In studio, la storia è quella della signora Anna e di una lite scoppiata tra condomini residenti in un palazzo romano. La trasmissione ha tentato di risolvere la controversia, in seguito alle segnalazioni ricevute sul conto della signora che pare non uscire da casa per paura di contrarre il Covid. Ma la donna, chiusa tra le sue quattro mura domestiche, vivrebbe in condizioni disagevoli. Condizioni poco igieniche e avanzi di cibo avariato: la signora Anna continua a vivere l’emergenza sanitaria rifuggendo da qualsiasi contatto con l’esterno. Ma l’atteggiamento della condomina del palazzo romano si estenderebbe anche alla vita quotidiana degli altri residenti. Pare, infatti, che la signora Anna spruzzi disinfettante su chiunque passi sul pianerottolo.. La situazione sembrerebbe essere insostenibile e ...

Advertising

CarloCalenda : Ma ti dico la verità del body shaming a me frega poco. Ma ho dato uno sguardo ai commenti. Gestisce una comunità di… - NicolaPorro : Tutti i paradossi della linea della sinistra, che se ne frega degli esercenti in ginocchio, tifa per gli sbarchi, m… - borghi_claudio : @cris_cersei @blu_mirtillo @hetzmichnicht1 No cara, è che mi pare evidente che a qualcuno di riaprire non frega nul… - Lucyne22 : @BLONDIEWVSLEY ah vero... quindi mi faccio bocciare e mi trovo uno ricco, che me ne frega della scuola - ManuelTucci2 : @Tommasolabate @chedisagio @MarcoBellinazzo Mi piace il calcio e sono juventino pure. Non mi frega assolutamente nu… -