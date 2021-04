Carrera e il Bari: una scelta sbagliata in partenza, effetti disastrosi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Massimo Carrera esonerato dal Bari non può essere una clamorosa sorpresa, piuttosto una logica conseguenza di una scelta sbagliata. Nessuno discute le qualità di Carrera, evidenziate soprattutto all’estero, ma in Italia non ha quasi mai dimostrato. E prenderlo in Serie C, un campionato per specialisti, ha avuto il significato di mandare la barca allo sbaraglio. Quando ci avevano chiesto un parere, oltre due mesi fa, avevamo espresso forti dubbi su Carrera, pur essendo il Bari reduce da non esperienza non positiva con Auteri in panchina. I forti dubbi si riferivano al fatto che Carrera si sarebbe dovuto cimentare in un campionato mai frequentato, mai conosciuto, mai sfiorato da allenatore. Ora torna proprio Auteri, ma con i responsabili della panchina ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Massimoesonerato dalnon può essere una clamorosa sorpresa, piuttosto una logica conseguenza di una. Nessuno discute le qualità di, evidenziate soprattutto all’estero, ma in Italia non ha quasi mai dimostrato. E prenderlo in Serie C, un campionato per specialisti, ha avuto il significato di mandare la barca allo sbaraglio. Quando ci avevano chiesto un parere, oltre due mesi fa, avevamo espresso forti dubbi su, pur essendo ilreduce da non esperienza non positiva con Auteri in panchina. I forti dubbi si riferivano al fatto chesi sarebbe dovuto cimentare in un campionato mai frequentato, mai conosciuto, mai sfiorato da allenatore. Ora torna proprio Auteri, ma con i responsabili della panchina ...

Advertising

ILOVEPACALCIO : #Mutti: «#Bari, facevo il tifo per #Carrera. #Palermo condizionato dal #Covid» - CalcioWebPuglia : GdS: 'Svolta al Bari |Torna Auteri dopo l'addio a Carrera' - TernanaNews : RT @TernanaNews: Rassegna Stampa - GdS - Il Bari le tenta tutte, via anche Carrera pronto l'Auteri-bis - TernanaNews : RassegnaStampa - GdS - Svolta al Bari Torna Auteri dopo l’addio a Carrera - NewsTuttoC : INTERVISTA TC - Mutti: 'Bari, facevo il tifo per Massimo Carrera' -