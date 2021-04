Canzone Segreta, Cristina Parodi vede i figli e scoppia in lacrime. Poi accade l’inaspettato (Di mercoledì 21 aprile 2021) Canzone Segreta, Cristina Parodi vede i figli e si scioglie in lacrime. Poi accade l’inaspettato. Stasera, in onda su Rai1, l’ultima puntata del programma condotto da Serena Rossi. Tra gli ospiti in studio, Cristina Parodi. La giornalista, emozionata e curiosa di sapere cosa le stava per capitare, si è accomodata sulla poltrona bianca. Ed è partita la sorpresa. Il primo videomessaggio arriva dai tre figli che vivono lontani da casa: «So che è doloroso vederci crescere e andare lontano, ma noi ti vogliamo bene». La giornalista si commuove alle lacrime. Poi parte lo show. Lo Stato Sociale dedica a Cristina Parodi “La ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 21 aprile 2021)e si scioglie in. Poi. Stasera, in onda su Rai1, l’ultima puntata del programma condotto da Serena Rossi. Tra gli ospiti in studio,. La giornalista, emozionata e curiosa di sapere cosa le stava per capitare, si è accomodata sulla poltrona bianca. Ed è partita la sorpresa. Il primo videomessaggio arriva dai treche vivono lontani da casa: «So che è dolorosorci crescere e andare lontano, ma noi ti vogliamo bene». La giornalista si commuove alle. Poi parte lo show. Lo Stato Sociale dedica a“La ...

Advertising

Raiofficialnews : Nuovo appuntamento con #CanzoneSegreta venerdì #16aprile alle 21.25 su @RaiUno. Ospiti di @serenarossi_com: Anna Va… - anteprima24 : ** Serena Rossi dedica la 'Canzone Segreta' alle vittime Covid, ma è polemica: 'Non ci prendete in giro' **… - francesco_9809 : @Peppe_FN Mmm contro talk, iene, canzone segreta...sempre rischioso. E poi da martedì prossimo c è Montalbano ?? - sweetloujs : scusate ma io scopro solo adesso delle clip inedite della canzone segreta - FiloMariaFanti : IO CHE SCOPRO CHE FIILIPPO BEVE LA SANT' ANNA. @tighxtropee TI PREGO SENTITI CHIAMATA IN CAUSA,PURE A CANZONE SEGRE… -