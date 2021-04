Calendario Serie A oggi | orari 21 aprile | tv | programma | streaming DAZN e Sky

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo l’anticipo di ieri che ha visto la Fiorentina imporsi 2-1 in casa del Verona, ilrelativo alla trentaduesima giornata dellaA 2020/2021 prosegue– 21– con la seconda delle tre parti in cui è stata pianificata Di seguito ilcompleto, ildettagliato e glidi tutte le partite di questo mercoledì dellaA 2020-2021 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky ecome di seguito specificato. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle partite principali. Abbonati ora ae guarda 3 partite diA TIM a giornata in esclusiva. 9.99€/mese. 32ma giornata Mercoledì 21, ore 18.30 ...

In archivio il primo atto del Campionato Italiano Wrc 2021, lache comprende anche il Rally Aci Como - Etv, inper il 22 e 23 ottobre prossimi. Il Rallye Elba si è concluso con l'affermazione di Luca Pedersoli ed Anna Tomasi su Citroen DS3 Wrc. ...In principio c'era l'dea del presidente del Lecce Sticchi Damiani di giocare subito altre due giornate in programma, come da calendario: il turno infrasettimanale di questa ...Cristian Bucchi , ex giocatore e allenatore tra le altre del Perugia, è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com per parlare del campionato di Serie C che volge alla sua conclusione. Queste le sue parol ...