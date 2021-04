Bundesliga, Schalke 04 retrocesso dopo trent’anni (Di mercoledì 21 aprile 2021) A trent’anni dall’ultima volta lo Schalke 04 è aritmeticamente retrocesso in 2. Bundesliga. Fatale per Huntelaar e compagni la sconfitta per 1-0 contro l’Arminia Bielefeld di ieri sera. A dieci anni da una storica semifinale di Champions League, ecco il clamoroso crollo. Era il 2011 quando lo Schalke 04 di Raul e Neuer schiantava l’Inter di Leonardo per 5-2 a San Siro e arrivava in semifinale di Champions League. L’eliminazione avvenne per mano del Manchester United di Ferguson, ma fu un’impresa storica per i tedeschi. Tre anni fa la classifica vedeva la squadra di Gelsenkirchen seconda solo dopo il Bayern Monaco. Ieri sera con la sconfitta per 1-0 contro l’Arminia Bielefeld, lo Schalke 04 è matematicamente retrocesso in 2. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Adall’ultima volta lo04 è aritmeticamentein 2.. Fatale per Huntelaar e compagni la sconfitta per 1-0 contro l’Arminia Bielefeld di ieri sera. A dieci anni da una storica semifinale di Champions League, ecco il clamoroso crollo. Era il 2011 quando lo04 di Raul e Neuer schiantava l’Inter di Leonardo per 5-2 a San Siro e arrivava in semifinale di Champions League. L’eliminazione avvenne per mano del Manchester United di Ferguson, ma fu un’impresa storica per i tedeschi. Tre anni fa la classifica vedeva la squadra di Gelsenkirchen seconda soloil Bayern Monaco. Ieri sera con la sconfitta per 1-0 contro l’Arminia Bielefeld, lo04 è matematicamentein 2. ...

