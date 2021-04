ASML rivede guidance 2021 | carenza semiconduttori sostiene domanda

(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Utili in crescita e migliori delle attese perHolding. Il produttore olandese diha chiuso il primo trimestrecon ricavi pari a 4,4 miliardi di euro, un margine lordo del 53,9%, un utile netto di 1,3 miliardi di euro e un utile per azione di 3,21 euro. Gli analisti, secondo Investing, si attendevano un utile per azione di 2,57 euro e ricavi di 3,99 miliardi di euro. La società ha beneficiato dell’impennata globale delladi chip e ha migliorato le sue previsioni per l’intero anno.prevede vendite nette per il secondo trimestre deltra 4 e 4,1 miliardi di euro e un margine lordo intorno al 49%. “Il principale driver per le maggiori entrate e l’accresciuto margine lordo è stato l’aumento dell’attività della base installata – ha ...

ASML prevede vendite nette per il secondo trimestre del 2021 tra 4 e 4,1 miliardi di euro e un margine lordo intorno al 49%. "Il principale driver per le maggiori entrate e l'accresciuto margine lordo è stato l'aumento dell'attività della base installata".