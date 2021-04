Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 20 aprile 2021

Advertising

CorriereCitta : #Ascoltitv martedì 20 aprile 2021: Canzone segreta, Il giorno più bello del mondo, Le Iene, dati Auditel e share - soloversacexme : @DicembreMartina @MasterAb88 I dati comunicati da Mediaset che tende sempre a evidenziare gli aspetti positivi degl… - zazoomblog : Ascolti tv Vittoria Puccini batte Ilary Blasi: i dati - #Ascolti #Vittoria #Puccini #batte - infoitcultura : Ascolti tv ieri: La Fuggitiva (21.5%), L’Isola dei Famosi 15 (17.5%) | Dati Auditel 19 aprile 2021 - Adele71514809 : Aspettiamo @Parpiglia che ci spiegherà gli ascolti, oggi dati contrastanti. Sottolineiamo però #isola la guardiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

Tv martedì 20 aprile 2021:didi ieri in prima serata Ieri sera, 20 aprile 2021 , tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Dalle ore 10:00 idi ...... non avranno gli aumenti che a qualcuno sono già statie non avranno gli adeguamenti salariali ...00, in attesa di ottenere un colloquio e che qualche dirigentela loro voce. Anche noi di ...Michele Raviart – Città del Vaticano Il tema “Io sono con te tutti i giorni” scelto dal Papa per la prima giornata mondiale dei Nonni e degli Anziani, che ...Ascolti tv 20 aprile 2021: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ...