Alitalia, lavoratori in piazza contro la Ue. Rampelli: "Non si può svendere la sovranità aerea" (Di mercoledì 21 aprile 2021) Bandiere, slogan e cori contro la "compagnia Bonsai". I lavoratori Alitalia sono scesi in piazza a Roma per protestare contro le condizioni capestro imposte dall'Ue per il rilancio della nuova compagnia di bandiera Ita. Che di fatto smantellano Alitalia. Alitalia, la protesta dei lavoratori contro l'Ue La manifestazione è in corso in piazza Santi Apostoli davanti la sede romana della Commissione europea. Al centro della protesta indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporti il destino sempre più incerto di Alitalia. Stretta tra la crisi di liquidità in cui versa l'azienda, sotto Amministrazione straordinaria, e i diktat di Bruxelles. Un ostacolo – spiegano i sindacati – per la partenza ...

