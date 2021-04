Adotta un rifugio a distanza: arriva l’iniziativa per aiutare gli animali in difficoltà, ecco come aderire (Di mercoledì 21 aprile 2021) Durante quest’anno di pandemia ad essere in difficoltà non sono stati solamente i lavoratori o le terapie intensive. Il bilancio attuale, purtroppo, vede tanti animali e gli annessi rifugi che li ospitano in seria difficoltà. Proprio per fronteggiare questo scenario è nata una raccolta fondi che prende il nome di Adotta un rifugio 2021. rifugio per animali: cosa sono? Perché aiutarli? I rifugi, anche detti santuari, sono strutture che ospitano animali salvati da mattatoi, allevamenti intensivi e tante altre situazioni di sfruttamento. Anche i rifugi purtroppo hanno riscontrato difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19. Gli animali arrivano in una condizione igienico sanitarie pessima, e vien da sé ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Durante quest’anno di pandemia ad essere innon sono stati solamente i lavoratori o le terapie intensive. Il bilancio attuale, purtroppo, vede tantie gli annessi rifugi che li ospitano in seria. Proprio per fronteggiare questo scenario è nata una raccolta fondi che prende il nome diun2021.per: cosa sono? Perché aiutarli? I rifugi, anche detti santuari, sono strutture che ospitanosalvati da mattatoi, allevamenti intensivi e tante altre situazioni di sfruttamento. Anche i rifugi purtroppo hanno riscontratoa causa dell’emergenza Covid-19. Glino in una condizione igienico sanitarie pessima, e vien da sé ...

