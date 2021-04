A Caronno tributi e mensa evasi per 1 200 000 euro | scattano fermi auto e pignoramenti

Leggi su ilnotiziario

Dal 2017 a oggi a Pertusella non sono stati pagati tasse e, ma anche i buoni pasto della mensa delle scuole, per 1 milione 200mila euro. A tanto ammontano gli insoluti. L'assessore al Bilancio Cinzia Banfi spiega che "non sono famiglie e cittadini in difficoltà, bensì di furbi: persone che non pagano volutamente".