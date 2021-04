26 aprile, l'Italia riapre a metà: il Sud non vede giallo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Occhi e speranze puntate sulla ripartenza del 26 aprile, ma l’Italia non riaprirà tutta. E continua a preoccupare la saturazione dei reparti ordinari e di quelli di terapia intensiva. Per avere la certezza dei colori e conoscere la nuova cartina del Paese bisognerà aspettare venerdì 23 aprile, quando dopo le analisi e le valutazioni della Cabina di regia sui dati aggiornati inviati dalle regioni, Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute redigeranno il report settimanale e il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà le ordinanze per assegnare alle regioni i nuovi colori. E sulla base del nuovo decreto, che la ripristina, molte regioni si ritroveranno in zona gialla. Saranno soprattutto regioni del Nord e del Centro. Perché al Sud i contagi fanno registrare ancora numeri importanti. Anche per questo, guardando alla ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Occhi e speranze puntate sulla ripartenza del 26, ma l’non riaprirà tutta. E continua a preoccupare la saturazione dei reparti ordinari e di quelli di terapia intensiva. Per avere la certezza dei colori e conoscere la nuova cartina del Paese bisognerà aspettare venerdì 23, quando dopo le analisi e le valutazioni della Cabina di regia sui dati aggiornati inviati dalle regioni, Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute redigeranno il report settimanale e il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà le ordinanze per assegnare alle regioni i nuovi colori. E sulla base del nuovo decreto, che la ripristina, molte regioni si ritroveranno in zona gialla. Saranno soprattutto regioni del Nord e del Centro. Perché al Sud i contagi fanno registrare ancora numeri importanti. Anche per questo, guardando alla ...

Advertising

MinisteroSalute : ?? #Covid19 - La situazione in Italia al 20 aprile: - RadioItalia : Il 28 aprile @IRAMAPLUME sarà da noi per registrare una nuova puntata di Radio Italia Live! Siete curiosi? Non perd… - DiMarzio : LIVE - #Superlega, parla Florentino #Perez: 'I club importanti di Inghilterra, Spagna e Italia devono trovare una s… - il_brigante07 : RT @emifittipaldi: Renzi è tornato in segreto in Arabia Saudita a inizio aprile. Abbiamo scoperto che il senatore non solo è nel board dell… - Lunadargento5 : RT @cris_cersei: Italia, 20 Aprile 2021: 4 milioni di guariti + 11 milioni di vaccinati = 15 milioni di immuni (25% popolazione). Estate co… -