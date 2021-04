Zona gialla dal 26 aprile: quali Regioni possono riaprire (Di martedì 20 aprile 2021) Da lunedì 26 aprile tornerà in vigore la Zona gialla, colorazione sospesa temporaneamente dal decreto Covid del governo Draghi per fronteggiare l’aumento dei contagi e la diffusione delle varianti del Coronavirus. Il prossimo monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità, quello di venerdì 23 aprile, sarà decisivo per capire quali Regioni potranno diventare Zona gialla. Infatti, in base a quei dati il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà le ormai consuete ordinanze per il passaggio di colore. In attesa di dati certi, vediamo quali sono le Regioni che possono aspirare ad un passaggio alla Zona gialla già da lunedì 26 aprile. Le ... Leggi su tpi (Di martedì 20 aprile 2021) Da lunedì 26tornerà in vigore la, colorazione sospesa temporaneamente dal decreto Covid del governo Draghi per fronteggiare l’aumento dei contagi e la diffusione delle varianti del Coronavirus. Il prossimo monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità, quello di venerdì 23, sarà decisivo per capirepotranno diventare. Infatti, in base a quei dati il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà le ormai consuete ordinanze per il passaggio di colore. In attesa di dati certi, vediamosono lecheaspirare ad un passaggio allagià da lunedì 26. Le ...

