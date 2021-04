Uomini e donne: Gemma come Madonna (Di martedì 20 aprile 2021) Che cosa ha combinato Gemma Galgani durante la sfilata di cui è stata protagonista nello studio di Uomini e donne? La dama torinese si è esibita vestita in abito da sposa sulle note di Like a Virgin di Madonna. Un successo strepitoso… Gemma Gargani non delude mai. L’indiscussa protagonista del Trono over di Uomini e donne è stata al centro della puntata di martedì 20 aprile 2021 per aver Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 20 aprile 2021) Che cosa ha combinatoGalgani durante la sfilata di cui è stata protagonista nello studio di? La dama torinese si è esibita vestita in abito da sposa sulle note di Like a Virgin di. Un successo strepitoso…Gargani non delude mai. L’indiscussa protagonista del Trono over diè stata al centro della puntata di martedì 20 aprile 2021 per aver Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

riotta : Quanti silenzi sulla requisitoria di Grillo su stupro politica e giustizia. Quante ipocrisie quante complicità quan… - chedisagio : Non mi ero accorto di questo video di @meb pubblicato ieri. Lo sottolineo e lo riposto per la nettezza delle sue p… - stanzaselvaggia : Sì, anche gli uomini cadono nelle dipendenze affettive, anche le donne possono essere delle abili manipolatrici. E… - Sanfello : Spesso i creatori di queste figure, in cui gli studiosi hanno riconosciuto uomini, donne e anche bambini, lasciavan… - Vicente90655762 : RT @RadioSavana: Un segnale molto forte da Bergamo, dove tutto è iniziato. Uomini e donne si radunano in piazza senza mascherina, si prendo… -