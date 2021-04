Tutti i numeri della Superlega (Di martedì 20 aprile 2021) Si conoscono ancora pochi dettagli sulla nuova Superlega, ma è già certa, o quasi, la strada verso la finale: emergono anche le prime cifre Si giocherà tanto e si guadagnerà altrettanto partecipando alla Superlega appena nata. Ci saranno venti squadre e un maxi-gettone (si fa per dire) da 3,5 miliardi da ripartire nelle varie società Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 20 aprile 2021) Si conoscono ancora pochi dettagli sulla nuova, ma è già certa, o quasi, la strada verso la finale: emergono anche le prime cifre Si giocherà tanto e si guadagnerà altrettanto partecipando allaappena nata. Ci saranno venti squadre e un maxi-gettone (si fa per dire) da 3,5 miliardi da ripartire nelle varie società Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

