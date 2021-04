Tara Gabrieletto torna a casa di Cristian Gallella e spiega come stanno le cose tra loro (Di martedì 20 aprile 2021) Anche se sono passati parecchi mesi da quando Cristian Gallella e Tara Gabrieletto hanno ufficializzato la rottura con annessa separazione (la coppia, nata a Uomini e Donne, si era sposata sei anni fa), i fan non si rassegnano. Ed è per questo motivo che quando Tara ha lasciato Vicenza, la città dove si era trasferita subito dopo la fine del matrimonio con il preciso intento di iniziare una nuova vita, ed è tornata a Roma, dove viveva con Cristian, si sono subito susseguite voci riguardanti un possibile riavvicinamento. Voci che si sono intensificate quando si è scoperto che la Gabrieletto è tornata nella casa che condivideva ed ex tronista di Uomini e Donne. Ma a spegnere gli entusiasmi ci ha pensato la ragazza, che ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 20 aprile 2021) Anche se sono passati parecchi mesi da quandohanno ufficializzato la rottura con annessa separazione (la coppia, nata a Uomini e Donne, si era sposata sei anni fa), i fan non si rassegnano. Ed è per questo motivo che quandoha lasciato Vicenza, la città dove si era trasferita subito dopo la fine del matrimonio con il preciso intento di iniziare una nuova vita, ed èta a Roma, dove viveva con, si sono subito susseguite voci riguardanti un possibile riavvicinamento. Voci che si sono intensificate quando si è scoperto che lata nellache condivideva ed ex tronista di Uomini e Donne. Ma a spegnere gli entusiasmi ci ha pensato la ragazza, che ...

Advertising

ilbassanese : 'Non parli mai di Cristian'. E Tara sbotta con i fan - ElisaDiGiacomo : Tara Gabrieletto, ex U&D, su Instagram: 'Della mia vita privata non parlo' - GiuseppeporroIt : Uomini e Donne: Tara Gabrieletto rivela in che rapporti si trova con Cristian Galella e perchè vive nella casa dove… - IsaeChia : #UominieDonne, Tara Gabrieletto spiega perché è tornata nella casa dove aveva vissuto con Cristian Gallella e preci… -