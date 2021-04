Superlega, secondo voi alla fine si farà o no? (Di martedì 20 aprile 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, solo un ricatto alla Uefa","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, solo un ricattoUefa","index":1}

Advertising

Tommasolabate : Chi si trastulla nell’idea che i tifosi delle 12 squadre della #Superlega finiranno prima per accettare e poi per g… - MauroMentore : @pazzoperrep Superlega e Grillo gli argomenti principali. Per il primo Currò, Crosetti, Pons, Livini, Serra ma non… - AngelOne_ : Piccola curiosità: in mezzo a tutto sto casino sulla #SuperLega secondo voi oggi Antonio Conte è incazzato perché t… - Carlo07228108 : @GassmanGassmann Infatti prima notizia nei tg la superlega, il Covid in secondo piano perché ora parola d'ordine ri… - FredtheFake : Non facciamo i talebani, la superlega rimane il mezzo per salvare alkune skuadre dal fallimento. Il lato sportivo,… -