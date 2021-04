Superlega, restano molti punti interrogativi. E l’effetto nausea è un rischio concreto (Di martedì 20 aprile 2021) di Federico Castiglioni La creazione della Superlega, filtrata nel pomeriggio di domenica nel pieno dei campionati e annunciata in pompa magna nella serata, era qualcosa che saltava agli onori della cronaca a ondate sempre più frequenti negli ultimi mesi. Senza ricostruirne passo passo gli annunci e le ritirate, un probabile punto di non ritorno in questa direzione è stata l’informativa della Uefa dello scorso ottobre, dove si mettevano a nudo perdite da 600 milioni di dollari nell’ultimo anno (complice il covid e il rinvio degli Europei) e il conseguente taglio dei premi per le squadre nei prossimi cinque anni. Una mazzata non da poco per i top club, i quali oltretutto a loro volta hanno subito una contrazione notevole degli introiti nell’ultima stagione e le cui esposizioni debitorie, prima considerate sicure, sono diventate di colpo traballanti. Le dodici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) di Federico Castiglioni La creazione della, filtrata nel pomeriggio di domenica nel pieno dei campionati e annunciata in pompa magna nella serata, era qualcosa che saltava agli onori della cronaca a ondate sempre più frequenti negli ultimi mesi. Senza ricostruirne passo passo gli annunci e le ritirate, un probabile punto di non ritorno in questa direzione è stata l’informativa della Uefa dello scorso ottobre, dove si mettevano a nudo perdite da 600 milioni di dollari nell’ultimo anno (complice il covid e il rinvio degli Europei) e il conseguente taglio dei premi per le squadre nei prossimi cinque anni. Una mazzata non da poco per i top club, i quali oltretutto a loro volta hanno subito una contrazione notevole degli introiti nell’ultima stagione e le cui esposizioni debitorie, prima considerate sicure, sono diventate di colpo traballanti. Le dodici ...

