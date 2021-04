Superlega, il legale del Napoli: “partecipazione da valutare”, il tweet di De Laurentiis (Di martedì 20 aprile 2021) Juventus, Inter e Milan parteciperanno alla Superlega, la Roma ha invece rifiutato mentre è ancora incerta la posizione del Napoli. La tensione è sempre più alta e tra rincorsi e controricorsi le prossime settimane si preannunciano caldissime per il mondo del calcio. “Se il Napoli fosse invitato alla Super Lega? Andrebbero valutati diversi aspetti: l’invito per un anno non determina permanenza fissa all`interno della competizione. Parlo a titolo personale. Il carattere non meritocratico della competizione dovrebbe far valutare il rapporto costi/benefici. Le sanzioni Fifa, Uefa e Figc potrebbero essere molto dure. Ovviamente immagino che possano essere impugnate”. Sono le dichiarazioni dell`avvocato Enrico Lubrano, legale del Napoli al Collegio di Garanzia del CONI, a Radio kiss Kiss ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 aprile 2021) Juventus, Inter e Milan parteciperanno alla, la Roma ha invece rifiutato mentre è ancora incerta la posizione del. La tensione è sempre più alta e tra rincorsi e controricorsi le prossime settimane si preannunciano caldissime per il mondo del calcio. “Se ilfosse invitato alla Super Lega? Andrebbero valutati diversi aspetti: l’invito per un anno non determina permanenza fissa all`interno della competizione. Parlo a titolo personale. Il carattere non meritocratico della competizione dovrebbe faril rapporto costi/benefici. Le sanzioni Fifa, Uefa e Figc potrebbero essere molto dure. Ovviamente immagino che possano essere impugnate”. Sono le dichiarazioni dell`avvocato Enrico Lubrano,delal Collegio di Garanzia del CONI, a Radio kiss Kiss ...

