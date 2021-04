**Superlega: De Laurentiis smentisce contatti con JP Morgan, ‘scorsa notte dormivo’** (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. – (Adnkronos) – “JP…chi? La scorsa notte dormivo”. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, smentisce su Twitter il presunto contatto notturno con JP Morgan, la banca finanziatrice della Superlega per un ingresso degli azzurri nella neonata competizione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. – (Adnkronos) – “JP…chi? La scorsadormivo”. Il presidente del Napoli, Aurelio Desu Twitter il presunto contatto notturno con JP, la banca finanziatrice della Superlega per un ingresso degli azzurri nella neonata competizione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

