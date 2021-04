Stasera in tv martedì 20 aprile 2021, programmi e film: Canzone segreta, Il giorno più bello del mondo, Le Iene (Di martedì 20 aprile 2021) Stasera in tv 20 aprile 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky Stasera IN TV – Cosa prevede la guida di Stasera in tv 20 aprile 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è ... Leggi su tpi (Di martedì 20 aprile 2021)in tv 20, ie idi oggi: la guida Rai, Mediaset e SkyIN TV – Cosa prevede la guida diin tv 20? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ diin televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni, consultano la guida tv. Per sapere qualiandranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è ...

Ultime Notizie dalla rete : Stasera martedì F1 ImolaGP, è qui la Super League! RadioBox 3x07 live alle 19 con Daniele Sparisci ... sul canale YouTube MotorBox TV , sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 20 aprile 2021. L'episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione ...

Canzone Segreta, ospiti ultima puntata in onda su Rai 1. Anticipazioni Canzone segreta , lo "show emotainment" di Raiuno, per la sua sesta e ultima puntata si sposta al martedì. Un appuntamento speciale chiamato 'Stasera Canzoni Segrete', che andrà quindi in onda oggi 20 aprile alle ore 21:25. Nella scorsa puntata della trasmissione Anna Valle, Enrico Brignano, ...

